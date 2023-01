LE FOTO AVERSA. Questo è quello che succede una tranquilla domenica sera alle 21 fuori da un bar

“Dovremmo potercele mettere in tasca le macchine per stare tranquilli”. È l’amaro sfogo fatto…

“Un’uscita con gli amici si è trasformata in un costosissimo caffè”. È l’amaro sfogo rivolto da un giovane di Aversa al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Ero ad Aversa, in un bar, parcheggio lì fuori l’auto, al mio ritorno trovo il vetro rotto. La cosa più agghiacciante è stato che dall’auto non hanno preso nulla, hanno solo rotto il vetro in mille pezzi, fortunatamente l’auto era munita di antifurto. Non è stata l’unica auto della serata, ma anche altre. Sono a conoscenza del fatto che ormai quella zona è sottoposta a molti furti, infatti i passanti quasi erano consapevoli di cosa fosse successo e con dispiacere mostravano la loro empatia dicendo “purtroppo non possiamo farci nulla”.

