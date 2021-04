AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Scoppia incendio in un’ abitazione, messi in salvo gli abitanti. Ieri sera in via Belvedere ad Aversa si è sviluppato un incendio presso un appartamento abitato da una famiglia. Ad andare in fiamme, per un guasto, la canna fumaria. Tempestivo l’ intervento di due mezzi dei vigili del fuoco di Aversa.