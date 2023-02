LE FOTO. AVERSA. Vandali in azione al Parco Pozzi: sequestrate le immagini di videosorveglianza

I filmati sono stati acquisiti dalla polizia locale e nelle prossime ore potrebbero dare un nome e un volto agli autori

AVERSA – Raid criminale al parco Pozzi: ignoti appiccano incendio. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme prima che queste si propagassero in altre aree del parco. Il radi potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere presenti in zona. I filmati sono stati acquisiti dalla polizia locale e nelle prossime ore potrebbero dare un nome e un volto agli autori.