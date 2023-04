ROCCAMONFINA – Non ha utilizzato mezze misure il sindaco di Roccamonfina Carlo Montefusco per descrivere il soggetto che durante la notte scorsa avrebbe deciso di buttare diverse buste dei rifiuti lungo le strade cittadine, per poi pubblicare sui social media le immagini.

Sono state avvisate le forze dell’ordine della Polizia Municipale per identificare quello che è stato definito “il vandalo imbecille”.