CASAL DI PRINCIPE – (E.D.) Un uomo a Casal di Principe si è tolto la vita.

È successo in via Paolo VI, una traversa di Via San Donato.

L’uomo sulla quarantina, che in passato aveva un mobilificio, di nome P.F. è stato trovato impiccato nella sua abitazione.

Sul posto sono giunti ambulanza e carabinieri della compagnia locale per i rilievi del caso.