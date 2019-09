CASERTA – Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in queste ore le colline a ridosso dei monti Tifatini tra Caserta e Castel Morrone. Proprio mentre stiamo scrivendo è in atto un elicottero dei vigili del fuoco per cercare di spegnere le fiamme. Continuano incessanti i roghi dolosi e, la mancanza di pioggia e il protrarsi di questo caldo, di certo non aiuta i vigili del fuoco che sono costretti, in questi giorni, ad un super lavoro.