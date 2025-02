LE FOTO. CASERTA. Ladri scatenati al centro della città. Svaligiata notissima Ottica di via Ricciardi

Malviventi in fuga con un bottino di circa 50mila euro

CASERTA – Ladri in azione nella notte: colpo grosso allo store Optipoint, ottica in via Ricciardi a Caserta di proprietà degli imprenditori Ricciardi e Cutillo.

I malviventi dopo essersi guadagnati l’ingresso nei locali hanno portato via un ingente quantitativo di occhiali di lusso per un valore di circa 50mila euro.

Il raid ha colpito collateralmente anche il consigliere comunale di Fratelli D’Italia, Paolo Santonastaso, genero di uno dei proprietari (Ricciardi), che ha rilasciato una nota in merito all’accaduto, ma soprattutto all’escalation di furti e rapine nel capoluogo, sia al centro, sia nelle frazioni: “Caserta città sotto assedio dei ladri. Abitazioni, attività commerciali, in periferia, al centro, nessuno è più tranquillo. Chiesto al Prefetto un incontro urgente e la convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Bisogna intervenire, subito!”

