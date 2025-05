LE FOTO. Cimitero di SAN NICOLA nell’incuria totale. Una lapide rotta da mesi: dov’è finito il rispetto per i defunti?

Macerie e degrado nel cappellone destro

SAN NICOLA LA STRADA – Questo è lo stato in cui versa una parte del cimitero comunale, documentato dalle immagini che pubblichiamo (FOTO IN ALLEGATO). Si tratta del secondo piano del cosiddetto cappellone destro, dove da tempo si registra una situazione di degrado e abbandono totale.

Le fotografie mostrano chiaramente la presenza di macerie non rimosse, cumuli di detriti accatastati tra le cappelle e lungo i corridoi, addirittura una lapide ridotta in mille pezzi. Nessuno sembra occuparsi della rimozione di questi materiali.

Ma non è tutto. A peggiorare la situazione, la gestione dei rifiuti floreali: fiori secchi, ghirlande in plastica e altri oggetti votivi ormai deteriorati giacciono accumulati da mesi nei pressi dei pochi bidoni presenti, che non vengono svuotati regolarmente.

L’odore e l’aspetto contribuiscono a rendere l’ambiente non solo indecoroso, ma anche poco dignitoso per chi frequenta il cimitero per onorare i propri cari.

È grave e inaccettabile che un luogo destinato alla memoria e al raccoglimento venga lasciato in queste condizioni. Il rispetto per i defunti passa anche attraverso la cura degli spazi che li ospitano, e ciò che oggi appare evidente è una totale mancanza di attenzione e sensibilità verso un tema tanto delicato.

I cittadini, indignati, chiedono interventi immediati da parte dell’amministrazione comunale: pulizia, manutenzione e controlli più stringenti per garantire un minimo di decoro in un luogo che dovrebbe rappresentare raccoglimento, rispetto e silenziosa memoria.