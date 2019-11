LE FOTO degli enormi danni all’agricoltura casertana dopo il diluvio di stanotte

CASERTA – Un violento nubifragio ha colpito una vasta area del casertano, in particolare tutta la zona Alifana, ma anche larga parte della pianura campana, tra Villa Literno e Capua, allagando centinaia di ettari di terreno agricolo. Colpite in particolare le coltivazioni erbacee d’autunno vernine, destinate all’alimentazione del bestiame. Allagata anche la strada statale tra Capua e Pignataro Maggiore. Il direttore Giuseppe Miselli ha allertato tutti gli uffici zona di Coldiretti Caserta per raccogliere informazioni ed avere una prima stima dei danni, che si prevedono ingenti per agricoltori e allevatori.