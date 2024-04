FOTO E VIDEO. Stefano De Martino padrino del nipotino Mattia nella location casertana

SANT’ANGELO IN FORMIS – Festeggiamenti in grande stile per il battesimo del piccolo Mattia, figlio di Adelaide De Martino e, di conseguenza, nipote del noto conduttore tv ed ex ballerino Stefano De Martino.

Proprio lo zio ha ricoperto il ruolo di padrino, prestandosi a dolci scatti insieme al bambino.

Il ricevimento si è tenuto ieri, sabato, nella “Tenuta San Domenico” di Sant’Angelo in Formis, location scelta da molti personaggi famosi – anche non campani – per festeggiare i propri eventi.

Gli allestimenti sono stati curati dalla event planner Annalisa Vollero.