LE FOTO E IL VIDEO. AVERSA. Ladro solitario tenta colpo, costretto a fuggire

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) Balordo si intrufola nell’azienda in costruzione, messo in fuga. L’altra notte un soggetto si introduce presso punto vendita in costruzione dell’azienda RUSSO CORPORATION SRL di Aversa, si guardava intorno come a studiare il luogo per poi fargli eventualmente visita successivamente, ma per sua sfortuna l’attività era sorvegliata dai Guardiani Virtuali BOR praticano dissuasione acustica per mezzo di sistema video audio bidirezionale in tempo reale e da remoto lo hanno messo in fuga, senza danni per l’attività.