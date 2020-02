LE FOTO. Ecco chi sono “I Soliti Ignoti” casertani andati in onda su Raiuno

MADDALONI/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Giovanni e Annalisa. Sono loro i due concorrenti di Santa Maria CapuaVetere, fratello e sorella, che hanno partecipato alla puntata di stasera de “I Soliti Ignoti” condotta da Amadeus, su Raiuno (LEGGI QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE). Il primo ha 32 anni e vive a Casapulla, si occupa della realizzazione di lampade con polistirolo riciclato. Annalisa, invece, ha partecipato come parente di uno degli ignoti: in pratica la concorrente in gara, Maddalena, doveva indovinare quale tra i figuranti era un suo congiunto.

Maddalena ha azzeccato la parentela tra i due sammaritani e si è aggiudicata ben 117mila euro. Alla trasmissione ha partecipato come figurante anche Dora da Maddaloni, che lavora come ufficiale dell’Esercito. Anche in questo caso, la concorrente e poi vincitrice ha individuato subito l’occupazione della giovane calatina.