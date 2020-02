SANTA MARIA CAPUA VETERE – Grande attesa stasera per la puntata de “I Soliti Ignoti” condotta da Amadeus, reduce dai successi del festival di Sanremo. Durante la trasmissione, che andrà in onda alle 20.30, su Raiuno, tra gli ignoti si celeranno due persone di Santa Maria Capua Vetere. Compito del concorrente sarà, come sempre, quello di individuarne la giusta identità. Staremo a vedere di chi si tratta.