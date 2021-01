LE FOTO. Ecco il secondo negozio aperto da Gesualda Zagaria sorella del super boss Michele. I rapporti con Milano e quella licenza…

CASAPESENNA (g.g.) – Non ha certo torto la collega Marilena Natale quando afferma, in un post pubblicato stamattina nel suo profilo Facebook, che esistono e operano in provincia di Caserta, ma anche nel resto d’Italia, decine e decine di imprenditori, di apparentemente insospettabili, i quali, rimasti pressoché intonsi al cospetto delle inchieste dell’antimafia, amministrano ingentissime risorse patrimoniali, riconducibili al boss del clan dei Casalesi con più talento imprenditoriale: Michele Zagaria.

E’ una convinzione che nutriamo da tantissimo tempo e che spesso abbiamo a nostra volta esposto. Per cui, non possiamo non trovare particolarmente interessante il lavoro che la Natale ha fatto questa volta alle calcagna di Gesualda Zagaria, sorella di Michele Zagaria, che dopo aver aperto un negozio di essenze profumate, a San Marcellino, ha inaugurato un altro stand nella galleria commerciale di Giugliano.

La Natale ha scoperto che l’istanza per questa ultima apertura non è passata per il Comune più grande della zona del Nord Napoletano, ma è stata chiesta ed ottenuta a Milano dove, secondo la Natale, la famiglia Zagaria vanterebbe ancora fortissimi legami con mondi imprenditoriali meneghini e lombardi, dentro ad un contesto non estraneo al passato di questa famiglia e soprattutto al radicamento di Pasquale Zagaria, detto Ben Laden, altro fratello di Michele, il quale com’è arcinoto ha sposato la figlia dell’imprenditore parmense Barzini.

Il resto della vicenda lo potrete leggere dal post che pubblichiamo integralmente e che riteniamo molto interessante.