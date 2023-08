LE FOTO. FIAMME A CASERTAVECCHIA. Brucia la collina panoramica della città

Dopo un primo incendio di ieri a meno di 24 ore lo scenario che…

CASERTA – Ancora una volta Casertavecchia, area martire per antonomasia durante le estati roventi è stata attinta da un vasto incendio. Le prime fiamme si sono sviluppate ieri. In azione i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, unitamente agli uomini della protezione civile. A meno di 24 ore lo scenario è lo stesso. In ausilio ai caschi rossi un canadair. Dalle prime informazioni rese note già ieri dalla pagina istituzionale del Comune di Caserta l’incendio sembrerebbe essere di natura dolosa: “Mani irresponsabili hanno appiccato il fuoco sulle colline della nostra città, in corrispondenza della strada panoramica per Casertavecchia. Sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, ai quali va il più sincero ringraziamento. La situazione è attualmente sotto controllo“