LE FOTO. Grave incidente ad AVERSA, tre feriti al pronto soccorso

AVERSA – Un violento incidente stradale si è verificato questa notte lungo via Kennedy, ad Aversa, causando il ferimento di quattro persone, tre delle quali sono state trasportate d’urgenza presso l’ospedale Moscati della città normanna.

L’incidente, avvenuto nelle prime ore di sabato, intorno alle 02:00, ha coinvolto almeno due veicoli. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasporto in ospedale.

Agenti della Polizia Locale e dei Carabinieri hanno avviato i rilievi per accertare le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità.