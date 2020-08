CAIANELLO – Incredibili momenti quelli vissuti all’uscita dell’autostrada A1, a Caianello. Verso 14:30, il conducente del furgone bianco che vedete in foto si è fermato per il pagamento del pedaggio, da quando prima il fumo e poi le fiamme sono uscite dal suo mezzo. L’uomo alla guida del furgone, capito l’andazzo, è fuggito. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Caserta per la messa in sicurezza.