LE FOTO. Incendio in abitazione, due anziani ustionati

Le fiamme a seguito di uno scoppio

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Continuano incessantemente gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta per fronteggiare tutte le chiamate di soccorso per i danni causati dal forte vento che ha colpito tutta la provincia Casertana in questi giorni. Molti gli interventi effettuati per alberi su sede stradale, cornicioni , tabelloni pubblicitari, pali pericolanti, tetti scoperchiati ed un incendio appartamento a seguito di scoppio avvenuto a San Cipriano di Aversa in cui sono rimaste ustionate due persone anziane. Tra gli interventi più significativi, un incendio scoppiato a seguito di uno scoppio in un appartamento a San Cipriano d’Aversa ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Purtroppo, nell’incidente, due persone anziane sono rimaste ustionate e sono state prontamente trasportate in ospedale. L’incendio, che ha coinvolto un’abitazione privata, ha causato notevoli danni alla struttura,I comuni maggiormente colpiti in questa ondata sono stati Caserta, Maddaloni, San Marco Evangelista e San Nicola la Strada, San Felice a Cancello e Bellona. Circa Cinquanta gli interventi effettuati da ieri e nella nottata. Situazione in netto miglioramento da questa mattina.