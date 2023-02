La giovane si è scontrata con la ruota di un grosso trattore

SAN FELICE A CANCELLO – Incidente nella frazione Cancello Scalo per una ragazza in sella ad uno scooter. Per cause ancora in fase di accertamento la giovane si è scontrata con la ruota di un grosso trattore. Fortunatamente non sembrerebbero esserci state gravi conseguenze per la donna.