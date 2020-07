LE FOTO. INCREDIBILE: ruba una moto, si schianta sulla Nola-Villa Literno. Un’auto che lo seguiva si ribalta, lui scappa senza scarpe e lo beccano al Moscati

Il conducente del veicolo che trovandosi i “resti” lasciati dal centauro, si è letteralmente capovolto. E’ rimasto, a sua volta, ferito ed è ricoverato nello stesso nosocomio di Aversa. Sul posto vigili del fuoco e 118

AVERSA – Il fatto, ai limiti del pazzesco, si è verificato stanotte all’intersezione tra l’ex statale 265, nel perimetro del comune di Succivo, per intenderci quella che da Marcianise porta alle uscite di Gricignano, Aversa Nord, Jambo e Aversa Sud, e la Nola Villa Literno. In un primo momento quella scena appariva come un fatto autenticamente misterioso: una motocicletta di grossa cilindrata abbandonata in strada e fortemente danneggiata. Il veicolo era riverso al centro della carreggiata. Un’auto in corsa trovandosi davanti a quell’imprevisto quanto pericoloso ostacolo ha sbandato e, addirittura, si è capovolta terminando, a sua volta, la corsa contro un guardrail.

Il conducente è rimasto seriamente ferito ed è stato accompagnato all’ospedale Moscati di Aversa, dove si trova ricoverato da un’ambulanza del 118. A quel punto, sono iniziate le indagini per comprendere di chi fosse quella motocicletta e per rintracciarne dunque il conducente. E qui è venuta fuori la sorpresa: quella moto era stata rubata e il centauro-ladro era caduto e subito dopo, seppur malconcio, se l’era data a gambe levate.

A quel punto, le ricerche delle forze dell’ordine si sono orientate nella volontà di individuare un malvivente e non un semplice centauro caduto rovinosamente lungo quella strada. Sul luogo dell’incidente, intanto, oltre all’ambulanza del 118, erano arrivati gli uomini della polizia stradale e una squadra dei vigili del fuoco di Aversa. Il ladro è stato scovato nel Pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Aversa, dove si era fatto assistere, dichiarando di aver subito un’accidentale caduta dalla bicicletta. Ma la verità è venuta a galla, anche perché, scappando, l’uomo aveva lasciato le sue scarpe nel luogo dell’incidente. Dunque, si è proceduto al fermo del ladro, mentre il conducente dell’auto ribaltata resta ricoverato.