LE FOTO. Ladri di appartamento colpiscono in pieno giorno

PARETE (Lidia e Christian de Angelis) – Ennesimo furto in appartamento nei comuni dell’agro Aversano.

Martedì pomeriggio alle 18:30 una famiglia, tornata a casa da alcune commissioni, ha trovato la porta d’ingresso scassinata e l’appartamento messo a soqquadro e depredato. Immediatamente sono state avvisate le forze dell’ordine, ingenti i danni.

Ormai è diventato impossibile vivere in questi territori. Il fatto è avvenuto in via Martin Luter King a Parete.