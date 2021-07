LE FOTO E VIDEO – L’INCENDIO DEL CAPANNONE COME UN FUNGO ATOMICO. Squadre dei vigili del fuoco anche da AVERSA, MARCIANISE, PIEDIMONTE MATESE E AVELLINO

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso

IL COMUNICATO

SAN MARCO EVANGELISTA – Dalle ore 19 di questo pomeriggio i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono impegnati in un incendio che si è sviluppato in una fabbrica che produce caffè nel comune di San Marco Evangelista in viale delle industrie. Sul posto sono intervenute varie squadre dei Vigili del Fuoco e precisamente: una dal distaccamento di Marcianise, una dal distaccamento di Aversa e una dal distaccamento di Piedimonte Matese.

A supporto nelle operazioni di spegnimento si trovano anche un autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando e un’autobotte proveniente dal distaccamento di Aversa. Sul posto sono intervenuti anche il Funzionario di servizio ed il Capo Reparto della sezione operativa per dirigere le operazioni di spegnimento. Inoltre è stato necessario fare intervenire anche un’autobotte dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino è un’autobotte carrellata da 24.000 litri di acqua proveniente dal comando provinciale dei Vigili Fuoco di Napoli. Presente anche il nucleo di Polizia giudiziaria per le indagini sulle cause dell’ incendio. Le operazioni di spegnimento sono in corso.