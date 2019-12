LE FOTO. Maltempo su tutto il LITORALE, danni ingenti: alberi, lampioni e luminarie di Natale abbattuti dal forte vento

MONDRAGONE/LITORALE DOMIZIO (Maria Assunta Cavallo) – Sono ingenti i danni causati dal fortissimo vento, con raffiche che hanno raggiunto i 100 km orari, che ieri sera e tutta stanotte si è abbattuto sul Litorale. In via San Paolo a Mondragone, la caduta di un grosso albero ha costretto i pompieri a chiudere l’accesso all’arteria. In Zona “Stella Maris”, lungomare nord, il vento ha travolto un lampione della illuminazione pubblica che è finito in strada e per fortuna senza colpire nessuno.

A Falciano del Massico il vento ha danneggiato le famose luminarie di Natale, facendo precipitare al suolo la”torre Eiffel”. E poi ancora insegne pubblicitarie divelte, tegole volate via dai tetti e alberi caduti in alcuni tratti della Statale Domitiana e nel territorio di Castel Volturno. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco che questa mattina sono ancora al lavoro in molte zone del Litorale e del casertano, per la conta dei danni.