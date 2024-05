LE FOTO. Manifesti, altoparlanti e distribuzione di “santini” fuori la chiesa durante le comunioni: campagna elettorale senza più religione

La denuncia di Unione democratica contro la propaganda irrispettosa di Giovanni Battista Di Matteo e dei suoi candidati al consiglio comunale.

MACERATA CAMPANIA L’ultima domenica di maggio coincide spesso con la celebrazione della Prima Comunione, in tutte le comunità. E anche questa mattina a Macerata Campania l’evento religioso ha animato la Chiesa del centro storico usurpata dall’irrispettoso e scevro di ogni senso civico comportamento della lista ‘Rinascita Democratica’.

“Già due domeniche fa Giovanni Battista Di Matteo fu richiamato per aver consentito ai suoi candidati di imbandire e imbrattare con manifesti elettorali la scalinata della Chiesa di San Martino Vescovo, ma domenica scorsa ha superato ogni limite: durante la funzione religiosa della mattina, un veicolo con altoparlanti a tutto volume, ha disturbato la celebrazione della Santa Messa e l’attenzione dei fedeli circolando, tra l’altro, in un’area chiusa al traffico automobilistico imbandita a festa con i colori e il simbolo della lista dell’ex vicesindaco. Siamo indignati e stigmatizziamo questo tipo di comportamento palesemente inopportuno e in barba ad ogni regola di vivere civile. Due indizi fanno una prova: non è un errore di percorso, ma un’opportunità di soggiogare con una pubblicità becera e inopportuna la coscienza elettorale dei cittadini di Macerata Campania. A questo punto non ci sorprenderebbe che qualche loro comizio fosse organizzato all’interno del cimitero…” fanno sapere da Unione Democratica.