LE FOTO MARCIANISE. Chiuso il parco comunale di piazza Nassiriya: albero spezzato sull’area gioco, pericolo per i bambini

Il tronco pende sulle altalene

MARCIANISE – Il parco comunale di piazza Caduti di Nassiriya è stato temporaneamente chiuso al pubblico a causa di un albero spezzato che rappresenta un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini, soprattutto dei bambini che ogni giorno frequentano la piazzetta.

Il tronco danneggiato si trova proprio sopra l’area giochi, in particolare in corrispondenza delle altalene, e mette a rischio la sicurezza dei più piccoli. L’intera zona interessata è stata transennata e l’accesso al parco è stato vietato in via precauzionale.