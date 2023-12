LE FOTO. MARCIANISE. Fiamme nella notte: distrutto capannone del polo calzaturiero

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco si è evitato il peggio.

MARCIANISE. Questa notte, verso le ore 01:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta nella zona industriale di Marcianise Nord per spegnere un incendio che si è sviluppato all’interno del capannone del polo ingrosso calzature sito nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud. Per domare l’incendio che ha interessato un box di circa 40 mq, posto all’interno del capannone industriale, contenete pezzi vari per calzature e circoscrivere le fiamme che minacciavano gli altri locali del capannone sono intervenute a supporto della squadra di Marcianise anche una squadra, un’autoscala ed un’autobotte dalla sede centrale del Comando. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha impedito che l’intera struttura venisse interessata dall’incendio, limitando i danni al solo box interessato dall’incendio.