LE FOTO. Mare marrone lungo il litorale domizio. ECCO DOVE

Era il luglio dello scorso anno quando il sindaco firmò l’ordinanza di divieto di balneazione

LICOLA – E’ un fuggi fuggi generale, da ieri, dalle spiagge di Licola, tra Giugliano e Pozzuoli dove il mare improvvisamente è iniziato a diventare di colore marrone. La segnalazione via social dai tanti bagnanti della zona. L’ acqua che in questi giorni è stata limpida improvvisamente nelle ultime ore ha cambiato colore destando preoccupazione le persone che affollavano le spiagge del litorale diverse delle quali non hanno potuto fare altro che rimettersi in auto sotto il sole cocente e rientrare a casa. Era il luglio dello scorso anno quando il sindaco di Pozzuoli firmò l’ordinanza di divieto di balneazione, a seguito dei rilievi dell’Arpac, per l’acqua inquinata