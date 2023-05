LE FOTO. Paura sulla SP 329, autocisterna carica di carburante si ribalta nel fossato

Strada interrotta per ore e vigili del fuoco di Teano sul posto per prevenire possibili incendi o esplosioni

TEANO (Alessandro Lepre) – Momenti di paura poco fa, intorno alle 15,30, sulla strada provinciale 329 (ex SS 608) Maiorise -Teano dove un’autocisterna carica di carburante, per ragioni in via di accertamento, si è ribaltata nella cunetta laterale. Il mezzo pesate era diretto verso la città per rifornire una stazione Q8 e si era da poco lasciato alle spalle il centro commerciale Sidicinum.

Un impatto violento con il ciglio erboso che celava un cordolo di cemento armato che divide il fossato dalla carreggiata. Il Tir si è ritrovato letteralmente riverso su un fianco. Un incidente con poche conseguenze fisiche e tanta paura, a quanto pare, per l’autista che assistito da alcuni passati è risuscito ad allertare i soccorsi.

Su posto sono intervenuto il personale dell’Ente provinciale gestore della strada. Ma, giustamente, per precauzione, si sono precipitati sulla piana di Maiorise anche i vigili del fuoco di Teano, del distaccamento di Caserta.

Altro colpo di fortuna: le guarnizioni della cisterna hanno retto per cui la bonifica della zona è risultata piuttosto pratica e veloce. Nonostante ciò la provinciale è risultata bloccata per ameno tre ore.

A fornire i mezzi idonei per le operazioni di recupero del bisonte della strada è stato necessario chiamare sul posto la ditta «Dimi» che si è dimostrata perfettamente all’altezza del compito permettendo, con i suoi operatori coordinati dal responsabile tecnico, Roberto Grande, il ripristino in tempi ristretti della viabilità dell’importante arteria stradale.