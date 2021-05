LE FOTO. Questa mattina esercitazione dei vigili del fuoco nelle operazioni di soccorso in ambiente fluviale

CAPRIATI AL VOLTURNO – Questa mattina, nel suggestivo scenario di Capriati al Volturno si è tenuta un’esercitazione che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta abilitati in tecniche S.F.A. (Soccorritore Fluviale Alluvionale). L’obiettivo dell’esercitazione è quello di mantenere aggiornato il personale specializzato nelle operazioni di soccorso in ambiente fluviale attraverso simulazioni operative volte a testare le capacità dei Vigili del Fuoco e delle attrezzature tecniche in dotazione.