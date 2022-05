LE FOTO. SCHIANTO IN AUTOSTRADA. Tre auto coinvolte e traffico in tilt in direzione Napoli 13 Maggio 2022 - 17:05

CAPUA – Non delle buone notizie arrivano per chi si trova sul tratto della Roma-Napoli compreso tra Capua e Santa Maria Capua Vetere e sta scendendo verso la città partenopea. Poco fa un incidente ha visto coinvolte tre vetture e, inevitabilmente, la collisione stradale ha rallentato il traffico veicolare. Fortunatamente, nessuno dei soggetti coinvolti risulta ferito e sul posto già sono al lavoro gli operatori dell’Anas.