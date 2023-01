SAN FELICE A CANCELLO – Incidente, questa sera, nei pressi dell’incrocio con via Laurenza, a San Felice a Cancello.

A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento una Ford Fiesta e un furgone. Sul posto si sono portati i carabinieri e i sanitari del 118: per un ferito si è reso necessario il trasporto in ospedale. Traffico in tilt