AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Brutto incidente stradale stamani lungo via Gramsci, la via che congiunge Aversa a Melito.

Una moto di grossa cilindrata è finita con lo scontrarsi contro un’auto, perdendo il controllo e ribaltando sull’asfalto.

Il centauro è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale per gli accertamenti di rito.