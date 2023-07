LE FOTO. Scippata fuori casa: banditi ripresi dalle telecamere

Dopo l’episodio di cui vi abbiamo dato notizia ieri i due avrebbero messo a segno un secondo colpo nella vicina…

MACERATA CAMPANIA – Questa volta sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre con lo stesso modus operandi mettevano a segno uno scippo ai danni di una donna. Dopo l’episodio di Curti di cui vi abbiamo dato notizia ieri (CLICCA E LEGGI) questa volta i soliti due in sella ad uno scooter hanno agito nella vicina Macerata Campania. L’episodio è avvenuto in via Sturzo nelle vicinanze dell’abitazione della donna.