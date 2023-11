LE FOTO. UN INCUBO. Un mare di rifiuti pericolosi a un passo dalla spiaggia

Nella giornata di domenica scorsa circa alcuni volontari Ambientali D.E.A e Osservatori Civici Campania durante un monitoraggio ambientale effettuato in zona mare, in località foce vecchia di Pinetamare, Castel Volturno, su un’area presumibilmente privata di circa 5000 mq con annesse abitazioni in avanzato stato di abbandono.

Nell’area in questione venivano rinvenuti centinaia di mc3 di materiali pericolosi abbandonati su tutto il perimetro esterno. Allo stato attuale tale spazio è accessibile dalla spiaggia.

Nella suddetta area veniva riscontrata un elevata criticità ambientale dovuta alla massiccia presenza di

rifiuti illecitamente abbandonati.

In particolare si accertava la presenza di numerosi pneumatici in prevalenza di grosse dimensioni, materiali plastici, grossi cumuli di guaine bituminose frammisti ad altri materiali pericolosi, materiali lignei, RAEE, vecchi divani, mobilio, carcasse di autovetture tagliate a pezzi, vecchi lampioni della pubblica illuminazione e altri materiali non ben caratterizzati a vista.