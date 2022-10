LE FOTO. Una gara podistica per ricordare il comandante Baldassarre Nero

Oltre 500 partecipanti e una folta rappresentanza di militari dell’Arma, podisti e non, che hanno voluto ricordare con affetto il Luogotenente che il 29 marzo 2021 è rimasto vittima del Covid

PORTICO DI CASERTA/MACERATA CAMPANIA – Questa mattina in piazza Rimembranza a Portico di Caserta è stato dato il via alla 16^ gara podistica portichese, 3^ edizione dei due Comuni (Portico di Caserta e Macerata Campania). La gara, sviluppata su un percorso di 10 km, che rientra nel Campionato Regionale C.S.E.N., quest’anno ha celebrato il “1° Memorial Luogotenente dei Carabinieri Baldassarre Nero”.

Alla partenza si sono ritrovati oltre 500 partecipanti e una folta rappresentanza di militari dell’Arma, podisti e non, che hanno voluto ricordare con affetto il Luogotenente che il 29 marzo 2021, proprio nel periodo in cui era al comando della Stazione di Macerata Campania è rimasto vittima del COVID. All’evento hanno partecipato anche la moglie Anna Maria Russo e la figlia Lucia.

Alcuni dei Carabinieri partecipanti alla gara, hanno indossato i colori dell’Arma su magliette stampate le lettere che compongono il nome del collega scomparso.