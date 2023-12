LEGGI IL MESSAGGIO. Provano la truffa di Natale via SMS: “Accesso anomalo al conto Poste”. Ma è una trappola

CASERTA – Il fenomeno delle truffe via messaggio è un qualcosa di continuo. Fortunatamente, il sistema operativo di molti cellulari permette l’immediata e automatica identificazione come spam, ovvero come pubblicità o come tentativo di truffa, di determinati messaggi.

Ma quando questo non avviene, il rischio di perderci un bel po’ di soldi e dietro l’angolo. L’ultimo caso segnalatosi da diversi lettori riguarda un finto accesso anomalo, denunciato via messaggio da un presunto numero legato alle Poste.

Ricordiamo che, in caso di situazione del genere, Poste Italiane non contatta certo via sms o via mail dalla discutibile ortografia.

Il consiglio è quello di non aprire mai link del genere e nel caso di dubbi contattare il numero di Poste Italiane o della vostra banca di riferimento per avere conferma di quanto scritto sul messaggio.

Qui sotto troverete il messaggio inviato con allegato un link che, in realtà, vi porterebbe a un sito che può rubarvi i dati e, successivamente, questi possono essere utilizzati per ripulire il vostro conto corrente.

“Gentile cliente risulta un accesso anomalo al suo conto per evitare il blocco accedi:https://poste.91-92-249-212.cprapid.com/23/app“