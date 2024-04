L’ESILARANTE FOTO. La pista ciclabile finisce nel muro della biblioteca. A CASERTA il nuovo binario 9 ¾ di Harry Potter?

Dopo giorni di amara ironia sul web, oggi il Comune di Caserta ha “messo una pezza”, stendendo una vernice bianca in prossimità del muro

CASERTA – In pochissime ore ha fatto il giro del web la foto che raffigura lo “scontro”, in via Lodati, tra l’attraversamento pedonale della nuova pista ciclabile e il muro della biblioteca “Alfonso Ruggiero”.

La corsia rossa sembra andare a sbattere contro il fabbricato.

In tanti hanno ironizzato immaginando un trasferimento a Caserta del celebre binario 9 ¾ che portava alla scuola di magia di Hogwarts frequentata da Harry Potter.

Il Comune di Caserta ha fatto sapere che si tratta della stazione di partenza – non di arrivo – della pista ciclabile.

Oggi, dopo quasi 48 ore di meme e vignette satiriche, da Palazzo Castropignano hanno mandato qualcuno a stendere un velo di vernice bianca sull’asfalto.

“Questo rettangolo bianco, che mi sembra come quando io mettevo il bianchetto a scuola per rimediare a qualche mio errore di scrittura, è osceno” è stato il commento di un cittadino.