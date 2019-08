L’INTERVENTO CASERTA. Il condono fiscale del Comune a rischio flop: nessuna informazione tecnica e tempi impossibili

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Pasquale Costagliola, co-fondatore dell’associazione Casa Hirta

CASERTA – Ennesimo flop della giunta comunale di Caserta nella formulazione del condono fiscale secondo il decreto 2 ottobre 2018 n.119 con successive modifiche e proroghe. Il beneficio fiscale scade il 31 luglio del 2019 ed è stato esteso anche ai debiti finiti in esecuzione e beneficiari gli enti locali. Il Comune di Caserta ha deciso solo a giugno scorso di far propria la rottamazione, riuscendo a produrre il modulo di adesione a luglio, pochi giorni prima della scadenza. Sul sito del Comune nessuna indicazione in chiaro, solo un link nascosto parlava del condono. Niente manifesti o comunicati, qualche articolo nella stampa elettronica semiclandestino. Naturalmente la Publiservizi è rimasta spiazzata dalla inerzia del comune ed i pochi contribuenti consapevoli del condono si sono affollati l’ultimo giorno. A quanto pare non ne riesce alcuna delle cose in campo da fare. E l’opposizione? Che dice? Sapeva che esiste un condono?