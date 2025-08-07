Lite familiare degenera, arrivano i carabinieri

Sul posto anche i sanitari del 118. Entrambi i coinvolti hanno, però, rifiutato il trasporto in ospedale

SAN FELICE A CANCELLO – Notte movimentata, tra martedì e mercoledì, a San Marco Trotti, frazione di San Felice a Cancello

Una violenta lite tra congiunti si è consumata all’interno di un’abitazione in via Trotti a seguito della quale sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso a due persone. Si tratta di un uomo di 38 anni del posto che ha riportato diverse contusioni e a un uomo di 85 anni, che fortunatamente non ha riportato ferite fisiche, ma uno stato di agitazione dovuto ad un forte spavento.

Entrambi i coinvolti hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto