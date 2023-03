Lite finisce in tragedia: 19enne ucciso a colpi di pistola

Ferito gravemente, è stato trasportato da conoscenti all’ospedale dove però è morto

REGIONALE – Un giovane di 19 anni, Francesco Pio Maimone, è morto nella notte a Napoli , ucciso a colpi di

pistola. Il fatto è avvenuto nella zona degli chalet di Mergellina. I sicari hanno sparato verso le 2,30. Ferito

gravemente, è stato trasportato da conoscenti all’ospedale Vecchio Pellegrini dove però è morto. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile della Questura di Napoli

IL PROFILO DELLA VITTIMA

Non è ritenuto appartenente alla criminalità organizzata Francesco Pio Maimone, il 19enne gravemente ferito e morto poi in ospedale la scorsa notte a Napoli. Secondo le prime risultanze investigative della Squadra Mobile di Napoli, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, il giovane sarebbe rimasto coinvolto – ma non è ancora chiaro in che modo – in un litigio tra giovanissimi per futili motivi, forse scoppiato per uno sguardo di troppo. I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi davanti a un noto chioschetto della zona di Mergellina.