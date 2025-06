Lite furibonda tra madre e figlio, arrivano i carabinieri

Secondo quanto ricostruito, un giovane di 26 anni avrebbe aggredito fisicamente la madre, facendo …

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MADDALONI – Un episodio di violenza domestica si è verificato ieri all’ora di pranzo in un’abitazione di via Nino Bixio a Maddaloni. Secondo quanto ricostruito, un giovane di 26 anni avrebbe aggredito fisicamente la madre, facendo scattare l’allarme e l’intervento immediato dei carabinieri.

Le condizioni della donna non sarebbero gravi, ma si registra un forte stato di shock per quanto accaduto mentre il ragazzo è stato successivamente trasferito presso l’ospedale di Aversa. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere le cause del gesto, valutando anche eventuali problematiche pregresse all’interno del nucleo familiare.