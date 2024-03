Livatino, Mons Paglia: “Un eroe normale, proposto come patrono dei magistrati”

Si è tenuta al Senato, su iniziativa della senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga, la presentazione del libro “Un giudice come Dio comanda, la toga e il martirio“

Su iniziativa della senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga, si è tenuta al Senato la presentazione del libro “Un giudice come Dio comanda, la toga e il martirio“, edito da Il Timone. “Nel libro si rispecchia il profilo umano e

professionale di Livatino che si è caratterizzato per la sua visione cristiana di operatore di giustizia – ha osservato la parlamentare”

“Per capire la figura del giudice Rosario Livatino e poi la sua beatificazione – ha sottolineato mons. Vincenzo

Paglia – bisogna collocarla nel contesto in cui è vissuto. Egli fa parte a pieno titolo dei nuovi martiri ed è stato un eroe che non è mai uscito dalla comunità dei credenti dando la sua vita per difendere la dignità di tutti noi“. “Livatino è stato un chiarissimo esempio di come si possa attraversare la vita ed essere liberi – ha aggiunto l’avvocato Maria Orlando. La sua straordinarietà consiste nell’essere rimasto sempre una persona normale. Per lui nella giustizia si rivela Dio“. “Mi fa piacere annunciare – ha comunicato il procuratore di Avellino Domenico Airoma, coautore del libro insieme con Alfredo Mantovano e Mauro Ronco – che si stanno raccogliendo le firme per proclamare il beato Rosario Livatino protettore dei magistrati. Livatino è stato ed è per noi tutti un grande segno di speranza anche perché ha dato senso profondo alla sua professione vivendo l’ordinario quotidiano in modo straordinario“. Ha moderato il

dibattito il giornalista Antonio Grana.