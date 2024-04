RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-PICERNO 2-1. Montalto decide dal dischetto dopo il vantaggio iniziale di Curcio, i falchi danno lo strappo in classifica

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE SECONDO TEMPO

90’+7 Arriva il triplice fischio, la Casertana batte il Picerno per il punteggio di 2-1 e insegue le due cugine Benevento e Avellino per il secondo e il terzo posto in atteso dello scontro diretto di domani sera.

90′ Annunciati 7′ di recupero

89′ Altra sostituzione per il Picerno: Ceccarelli subentra a Novella

87′ Doppio cambio anche per Cangelosi: Tavernelli e Toscano lasciano il posto a Taurino e Bacchetti

86′ Doppio cambio per il Picerno: Guerra e Ciko out, Pagliai e Graziani in

81′ GOL CASERTANA! MPONTALTO TRASFORMA DAGLI 11 METRI E FA 2-1. Da sottolineare l’esultanza del tagliagole che va ad indicare lo striscione sotto il settore vuoto dei distinti dedicato a Simona Serra, la ragazza casertana scomparsa dopo essere stata investita a Pozzuoli nei giorni scorsi

80′ Sostituzione per il Picerno: necessario il portiere, Albertini favorisce l’entrata di Merelli. Si attende il rigore

77′ RIGORE CASERTANA E ROSSO PER IL PICERNO! TAVERNELLI SI INVOLA VERSO LA PORTA SUL GRANDE LANCIO DI CURCIO, SUMMA LO STENDE E FINISCE NEGLI SPOGLIATOI DOPO AVER RIMEDIATO IL DOPPIO GIALLO

77′ Ammonito Summa per eccessiva perdita di tempo

75′ Ammonito Ciko

74′ DELI! CONCLUSIONE DA FUORI DEVIATA CHE RISCHIA DI ENTRARE IN PORTA, BRIVIDO PER SUMMA!

70′ Espulso il direttore sportivo Degli Esposti per commenti a bordo campo

69′ MAIORINO! RISCHIA L’EUROGOL DA CALCIO D’ANGOLO, VENTURI CI METTE UNA PEZZA ALLONTANADO IN TUFFO

65′ Stacco di testa da posizione defilata di Curcio, pallone che finisce al lato, prova a reagire la Casertana

63′ Duro contatto in area tra Gilli e Montalto, va a terra la punta dei falchi, ma De Angeli lascia correre, è infuriato il Pinto, incredulo, invece, il numero 32 rossoblù

60′ Conclusione di prima dal limite di Maiorino, blocca senza problemi Venturi

58′ GOL PICERNO! CONFUSIONE IN AREA DOPO UNA SBRACCIATA DA PARTE DI UN GIOCATORE OSPITE, LA PALLA CRAMBOLA FUORI AREA A MURANO CHE CONTROLLA AL VOLO E LASCIA PARTIRE UNA DIAGONALE CHE BATTE VENTURI E SIGLA IL PARI TRA LE MOLTE PROTESTE DEI FALCHI

49′ Ammonito Curcio

45′ Primo cambio per Longo: Santarcangelo, visibilmente dolorante a fine prima frazione lascia spazio a Maiorino

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45’+1 GOL CASERTANA! ANCORA L’ASSE ANASTASIO-CURCIO, STAVOLTA VA A SEGNO IL NUMERO 10 SUL CROSS PENNELLATO ALLA PERFEZIONE DAL TERZINO NAPOLETANO. INCORNATA DELL’ATTACCANTE A CENTRO AREA CHE BATTE L’USCITA DI SUMMA E PORTA IN VANTAGGIO I PADRONI DI CASA

45′ Annunciati 3′ di recupero

41′ Angolo di Tavernelli, spicca Anastasio che manca l’impatto corretto con la sfera e svanisce un’altra potenziale occasione per il vantaggio dei falchi

40′ Ammonito Santarcangelo per una dura entrata su Celiento

35′ Ammonito Montalto

34′ Conclusione di Guerra da distanza siderale, pallone che si spegne sul fondo

32′ ANASATSIO! ALTRA BOTTA DA FUORI DEL TERZINO, STAVOLTA A VOLO. SUMMA RIESCE A RESPINGERE CON UN GRANDE INTERVENTO

26′ CURCIO! Recupera palla la Casertana con Toscano, scambia con Montalto che dall’area scarica per il numero 10 tutto solo che prende la mira, ma il tiro scheggia la traversa. Si infiamma il Pinto

23′ Ancora l’asse Anastasio-Curcio prova a strutturare l’azione su palla volante. Il numero 10 intuisce il cross ma conclude male. Altra occasione sprecata per i falchi

15′ VENTURI! MURANO A POCHI METRI DALLA PORTA CONCLUDE A BOTTA SICURA, IL PORTIERE DEI FALCHI SALVA LO SPECCHIO CON UN INTERVENTO DI RIFLESO PURO CON LA MANO DESTRA. DECISIVO PER ORA L’ESTREMO DIFENSORE DELLA SQUADRA DI CANGELOSI

11′ Si libera perfettamente per il cross Anastasio, si avventa sul pallone Curcio che incorna male verso la porta di Summa. Alzano il ritmo i falchi

8′ Risponde la Casertana con Anastasio che lascia partire una delle sue botte da fuori. La sfera termina di poco sopra la traversa

7′ Imbucata di Ciko trovato sulla verticale, riesce nell’aggancio il 17 ma si allunga troppo la palla nel tentativo di superare Venturi. Primo squillo Picerno

4′ Partita molto fisica in queste prime fasi, ancora pochissime occasioni concrete per entrambe le squadre

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Venturi; Anastasio, Celiento, Sciacca, Calapai; Deli, Toscano; Tavernelli, Curcio, Carretta; Montalto

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Novella, Ginni, Allegretto Guerra; Ciko, Pitarresi; Albertini, Santarcangelo, Petito; Murano

Big match che apre la domenica del girone C di Serie C tra Casertana e Picerno, rispettivamente quarta e quinta, entrambe già matematicamente qualificate ai playoff ma in costante ricerca di migliorare la propria posizione in classifica e condizione in vista della post-season. Cangelosi si ritrova a fronteggiare la piaga infortuni a centrocampo: solo tre a disposizione con Matese e Damian squalificati e Casoli ai box. Ritorna Proietti. Fuori anche Nicoletti nel reparto difensivo. Negli ospiti indisponibili per squalifica Gallo e il capitano Esposito, occhio a Cadili per il ritorno al Pinto dopo la cessione dello scorso gennaio.

Alfonso Centore