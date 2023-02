LIVE: L’AFFLUENZA. PRIMARIE PD. La sfida a Caserta e provincia non interessa, tranne che…

CASERTA – Pare che in buona parte della provincia di Caserta non sia ritenuta particolarmente appassionante la sfida per la segreteria nazionale del Partito Democratico tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

Questo emerge dall’affluenza ai seggi aperti nei circoli del PD in Terra di Lavoro.

Sono 35 le sezioni aperte nella nostra provincia, tra grandi comuni, come Caserta, Marcianise, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere, e luoghi un po’ più piccoli, come Marzano Appio.

Caserta capoluogo, seggi in cui votano anche i residenti di Casagiove, Casapulla, Castel Morrone e Recale, è il luogo dove si segnala il numero più alto di votanti.

Probabilmente, però, rispetto alla quota di iscritti e di schede a disposizione, è Sessa Aurunca il centro dove la percentuale di affluenza è più alta. Un dato che risponde ad evidenti motivi politici (LEGGI QUI).

Ricordiamo che ogni seggio ha un numero specifico di schede, date in base al numero probabile di elettori.

Colpisce

il dato particolarmente basso diche alle 14 segnalava meno di cento votanti.