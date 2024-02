LIVE. LE FOTO. Strada sta sprofondando nel cuore di CASERTA

È stato notato da residenti e passanti 15 minuti fa. In arrivo i vigili del fuoco

CASERTA – Sono rimasti molto sorpresi, nell’accezione più negativa possibile di questa sensazione, i residenti e i casertani che sono passati questa mattina lungo via Sant’Antonio da Padova.

Da pochi minuti, infatti, il manto stradale si è bucato, come del burro fuso toccato da un cucchiaio bollente.

I passanti hanno chiamato immediatamente i vigili del fuoco, per un intervento che eviti l’allargamento della voragine e rischi per le auto e per i pedoni.