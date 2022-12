Lo cercano in giro per l’Italia, ARRESTATO 27enne nel Casertano

CASTEL VOLTURNO – I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio volto, tra l’altro, anche alla ricerca di catturandi, hanno rintracciato ed arrestato in località Pescopagano, all’interno di una abitazione, mentre si intratteneva con altre persone, un ventisettenne rumeno, di fatto domiciliato in Castel Volturno (CE), risultato essere un catturando ricercato in ambito nazionale ed internazionale, gravato da un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, in quanto riconosciuto colpevole di tentato furto in abitazione in concorso, commesso nel 2013 a Trento, e dei reati di furto, ricettazione e ricettazione in concorso commessi a Trento e Bolzano nel 2014.

L’arrestato

è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), a disposizione della competente autorità giudiziaria.