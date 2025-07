L’OMICIDIO DEL SINDACO. Ecco la prima data del processo al colonnello Fabio Cagnazzo e all’ex brigadiere Lazzaro Cioffi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – Si aprirà il prossimo 16 settembre, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, l’udienza preliminare per l’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica assassinato nel 2010. A comparire saranno il colonnello Fabio Cagnazzo, l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, l’imprenditore Giuseppe Cipriano e il collaboratore di giustizia Romolo Ridosso.

I quattro indagati sono attualmente liberi da misure cautelari in seguito alla decisione del Tribunale del Riesame, che ha accolto le indicazioni espresse dalla Corte di Cassazione.

Secondo l’ipotesi investigativa, l’omicidio di Vassallo sarebbe legato alla sua intenzione di denunciare un traffico di stupefacenti che aveva scoperto. Un’attività criminale che, secondo gli inquirenti, faceva capo a Giovanni Cafiero – oggi accusato solo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio – e al defunto Raffaele Maurelli, con base operativa nella città di Scafati, luogo d’origine sia di Cipriano sia di Ridosso.

La droga, stando alle ricostruzioni, sarebbe giunta via mare nel porto di Acciaroli, frazione del comune di Pollica, per poi essere distribuita in altri porticcioli e piazze di spaccio del Cilento.