L’omicidio di Giuseppe Matarazzo: invocati due ergastoli

SAN FELICE A CANCELLO – Al termine della sua requisitoria – pronunciata dinanzi alla Terza Sezione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli presieduta dal giudice Melito con a latere Grasso – il procuratore generale ha invocato la conferma dell’ergastolo per Giuseppe Massaro, 58enne di Sant’Agata dei Goti, e Generoso Nasta, 33enne di San Felice a Cancello, accusati dell’omicidio di Giuseppe Matarazzo, il pastore beneventano ucciso a colpi di pistola la sera del 19 luglio 2018 a Frasso Telesino. Una richiesta a cui si sono associati i difensori delle parti civili.

è accusato di aver fornito la pistola, una Magnum 357, detenuta legalmente, che avrebbe fatto fuoco -ritrovata dopo un mese dai carabinieri nella cassaforte di casa – e l’auto, una Fiat Croma che avrebbe guidato Nasta. I due avrebbero ricevuto in cambio una somma di denaro di circaper compiere l’omicidio di Matarazzo, scarcerato da circa un mese dopo aver scontato 11 anni di carcere in quanto riconosciuto responsabile di abusi sessuali ai danni di una15enne, che il 6 gennaio del 2008 si tolse la vita impiccandosi ad un albero. Per questi motivi secondo la Procura, l’omicidio di Matarazzo sarebbe stato su commissione. Si torna in aula la prossima settimana per l’inizio delle arringhe difensive.