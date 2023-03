L’omicidio di Luigi Izzo. L’autopsia rivela: “ucciso da due persone”

Per l’efferato omicidio di Luigi Izzo sono stati ritenuti responsabili Alessandro e Roberto Moniello, rispettivamente padre e figlio, ancora in carcere

CASTEL VOLTURNO – Luigi Izzo, barbiere 38enne, ucciso nella notte tra il 5 ed 6 novembre 2022 a Castel Volturno in località Scatozza, sotto gli occhi della moglie, è stato assassinato da due persone. Lo conferma l’esame autoptico disposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Per i medici legali il 38enne sarebbe stato attinto da 6 coltellate e dalle caratteristiche morfologiche delle lesioni i periti hanno stabilito che sono stati utilizzati due mezzi da taglio: uno con lama da 20 centimetri con 2 margini taglienti, l’altro monolama con un unico margine tagliente e a punta arrotondata.

L’utilizzo

delle due diverse armi porta a ricondurre la dinamica dell’evento a due aggressori.

Per l’omicidio di Izzo sono stati ritenuti responsabili Alessandro e Roberto Moniello, rispettivamente padre e figlio, ancora in carcere a cui sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. I risultati della perizia ribaltano quanto sostenuto dai due congiunti in sede di interrogatorio di garanzia al Sostituto Procuratore Alessandra Imparato. Secondo la versione degli indagati la mano omicida sarebbe solo quella del padre mentre per il figlio si configurava il concorso.