LE FOTO E IL VIDEO. Luca Abete nel deposito delle auto abbandonate a CAPUA. Intervista sindaco, proprietario e carabinieri

CAPUA – Come avevamo anticipato poco più di un’ora fa (LEGGI QUI), Luca Abete ha realizzato un servizio su un deposito giudiziario di auto (attualmente sotto sequestro) abbandonate nella campagne di Capua. Si tratta di centinaia di vetture in completo stato di abbandono che giacciono sulla terra nuda. Come ha mostrato l’inviato delle “pigne in pegno”, le intemperie stanno causando il distacco di parti metalliche e non solo. Elementi inquinanti che finiscono inevitabilmente nel terreno, compromettendone la qualità.

Le vetture sono lì da 17 anni, precisamente dal 2003. Esiste, nella stessa zona, anche un deposito di rifiuti speciali, tra cui ci sono le centinaia di auto depositate. Non solo, sull’area insiste un capanno che ospita animali da cortile.

Abete ha intervistato il proprietario del deposito (per un contenzioso giudiziario), il sindaco di Capua Luca Branco e sentito anche i carabinieri per quanto riguarda la presenza degli animali da cortile.

Insomma, una discarica piuttosto visibile, sotto gli occhi di tutti e per la quale l’intervento di Abete ha risvegliato l’interesse anche delle istituzioni. Della serie, meglio tardi che mai.